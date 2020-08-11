В Одессе готовятся к очередному подъёму памятника современности — танкера Delfi

В Одессе уже начались подготовительные работы для подъёма танкера Delfi с мели возле побережья.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

«Уже вчера, 10 августа, был подписан трёхсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО»Бруклин-Киев» и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции. Работы по судноподъёму будет выполнять «Краншип», а «Бруклин-Киев» выступил с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны», — сообщил Криклий.

Он отметил, что подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, в частности, правого борта, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения «выкренирования» на левый борт, а также ряд мер по снятию и удалению загрязняющих веществ на судне.

Криклий также рассказал, что в пятницу, 7 августа, администрация Одесского морского порта ГП «АМПУ» провела длительные переговоры с потенциальными участниками закупки услуг по поднятию и перемещению затонувшего судна.

«6 компаний приняли участие и представили своё техническое видение на поднятие и удаление танкера. В то же время, одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. И, конечно, трудно не согласиться с таким предложением», — подчеркнул Криклий.

Он добавил, что в операции по подъёму памятника современности — Delfi — важны два критерия — способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

Как сообщала Одесса News, 10 августа мэр Одессы Геннадиий Труханов на совещании по ликвидации севшего на мель у пляжа «Дельфин» танкера «Delfi» заявил, что «задача – убрать судно с побережья в максимально короткие сроки, и основное наше требование – буксировка этого судна целиком, не разрезая его».