С судовладельца танкера «Delfi» взыскали убытки

С судовладельца танкера «Delfi» взыскано убытки, причинённые естественной среде в результате загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры Одессы и взыскано с компании-судовладельца грузового танкера «Delfi» нанесённый государству ущерб, причинённый в результате загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами при аварийных событиях с танкером в сумме 16 310 долларов США.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года грузовой танкер «Delfi», находясь в Чёрном море в акватории порта «Южный», в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, в результате чего загрязнена акватория Чёрного моря.

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