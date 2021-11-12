Экс-начальнику коммунальной собственности ужесточили меру пресечения по делу Труханова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения для экс-главы департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, назначив ему содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен.

Об этом сообщил ТАЙМЕР.

Отмечается, что ранее первая инстанция того же суда присудила ему домашний арест, но прокуратура сочла решение слишком мягким и потребовала отправить Спектора в СИЗО с залогом в 100 миллионов гривен.

Алексея Спектора, как и ряд других бывших и действующих чиновников мэрии во главе с городским головой Трухановым, обвиняют в причастности к схеме по незаконному отчуждению городской земли в пользу бизнесмена Владимира Галантерника. По версии Национального антикоррупционного бюро, в результате в распоряжении Галантерника и связанных с ним структур оказались участки общей площадью 15,9 гектара.

Как сообщала Одесса News, Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

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