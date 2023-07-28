Тариф на парковку в Одессе остаётся тем же

27 июля на заседании исполкома Одесского городского совета принято решение «Об установлении тарифов на услуги по пользованию отведёнными площадками для платной парковки транспортных средств в г. Одессе».

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Этим решением мы возвращаем то, чего одесситов пыталась лишить «парковочная мафия». А именно, порядок на парковках и законный способ оплаты за услугу. Когда средства поступают в бюджет города и направляются на ремонт дорог, расширение парковочного пространства, нанесение разметки, установку светофоров и тому подобное», — сказал во время заседания исполкома мэр Геннадий Труханов.

По его словам, тариф остаётся тем же – 20 грн/час. Эта цифра экономически обоснована и соответствует уровню тарифов, установленных в других украинских областных городах.

Также остаётся дополнительная опция – приобретение абонемента на месяц или год. Их стоимость 2000 и 22000 гривен соответственно.

Кроме того, предоставляются льготы лицам с инвалидностью, участникам боевых действий и чернобыльцам. Для них услуга парковки будет бесплатной при условии размещения под лобовым стеклом заверенной копии соответствующего удостоверения.

«Из-за отмены судом предыдущего решения исполкома городской бюджет недополучил почти 750 тысяч гривен. На улицы вновь вернулись «жилеточники» и незаконно обирают автолюбителей», — добавил мэр.

Одесский горсовет в очередной раз подчёркивает — единственным законным способом оплаты услуги по парковке является безналичная оплата. Для этого нужно навести смартфон на QR-код, указанный на информационном табло, находящемся на каждой муниципальной парковке. Этот процесс контролирует муниципальная служба по парковке, которая ни в коем случае не обналичивает. В их функции входит только наложение штрафов в случае неуплаты услуги или парковки в запрещённом месте.

«Поэтому ни в коем случае не платите наличные деньги никаким «парковщикам» или другим лицам, их деятельность – незаконна», — призвал одесских водителей директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета Артём Сидоренко.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского исполнительного комитета по установлению тарифов на парковку в городе.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy