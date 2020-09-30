Мэр Одессы не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда перенесла на 21 октября рассмотрение дела по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год из-за несвоевременной явки обвиняемого в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«29 сентября в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по обвинению мэра Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за несвоевременной явки обвиняемого на судебное заседание «коллегия судей ВАКС постановила отложить судебное разбирательство на 21 октября 2020 года на 09 час.».

В ВАКС напомнили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Одесского мэра в предоставлении недостоверных сведений в декларации за 2017 год. По информации правоохранителей, общая стоимость незадекларированного имущества в этом, втором, случае достигает почти 16,3 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в САП сообщили, что Высший антикоррупционный суд слушает два дела о декларировании недостоверных сведений мэром Одессы. Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы, второе — за 2017 год.