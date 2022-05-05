Труханов: Одесса может и должна стать надёжным щитом ПВО Украины

Одесса может и должна стать надёжным щитом противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью CNN, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как отметил Одесский городской голова, основные удары по Украине наносятся оккупантами из акватории Чёрного моря: подводных лодок, территории Крыма и военных кораблей, поэтому Украине необходимо соответствующее вооружение.

«Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что нам нужно соответствующее вооружение — средства противовоздушной и противокорабельной обороны. Мы очень рассчитываем на помощь западных партнёров», — сказал Геннадий Труханов.

Кроме того, в интервью CNN мэр Одессы заявил, что Россия умышленно создаёт продовольственную катастрофу. Это коснётся не только Украины, но и всего мира.

В одесских портах сегодня заблокировано большое количество зерновозов, и эта проблема требует скорейшего решения.

«Во избежание катастрофы данную проблему необходимо решать совместными усилиями», — отметил Геннадий Труханов.

Как собщала Одесса News, Одессу и область обстреливают ракетами из зенитно-ракетного комплекса «Бастион», расположенного в аннексированном Крыму.

Видео: «Одесса»

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