Труханов: Одесса может и должна стать надёжным щитом ПВО Украины

Одесса может и должна стать надёжным щитом противовоздушной обороны Украины.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью CNN, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Как отметил Одесский городской голова, основные удары по Украине наносятся оккупантами из акватории Чёрного моря: подводных лодок, территории Крыма и военных кораблей, поэтому Украине необходимо соответствующее вооружение.
«Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что нам нужно соответствующее вооружение — средства противовоздушной и противокорабельной обороны. Мы очень рассчитываем на помощь западных партнёров», — сказал Геннадий Труханов.
Кроме того, в интервью CNN мэр Одессы заявил, что Россия умышленно создаёт продовольственную катастрофу. Это коснётся не только Украины, но и всего мира.
В одесских портах сегодня заблокировано большое количество зерновозов, и эта проблема требует скорейшего решения.
«Во избежание катастрофы данную проблему необходимо решать совместными усилиями», — отметил Геннадий Труханов.
Как собщала Одесса News, Одессу и область обстреливают ракетами из зенитно-ракетного комплекса «Бастион», расположенного в аннексированном Крыму.
Видео: «Одесса»
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