Геннадий Труханов сообщил о ситуации в Одессе в настоящее время

Геннадий Труханов проинформировал о ситуации в Одессе на данный момент:

«Мы ежеминутно совершенствуем обороноспособность нашего города. Сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов: ВСУ, полиции, территориальной обороны и самих горожан. Что касается жизнедеятельности города, то все коммунальные службы работают. Помимо этого, всё время усиливаем систему оповещения», — сказал Одексский городской голова. Полное сообщение на видео:

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в своём утреннем видеообращении 3 марта сказал: «Одесса, они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят лишь дно Чёрного моря, потому что они — дно».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.