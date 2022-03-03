Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Украинская делегация вылетела на переговоры с делегацией Российской Федерации.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере, передаёт Одесса News.

«На переговоры с РФ. Уже в вертолётах”, — написал он и опубликовал совместное фото с председателем парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В свою очередь, Арахамия в Facebook проинформировал, что начало переговоров через два часа.

По его словам, программа-минимум на них – гуманитарные коридоры, а дальше «по обстоятельствам».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля проинформировал, что провел разговор с Лукашенко. По результатам разговора украинская делегация встретилась с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

В состав украинской делегации вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Перый раунд переговоров между украинской и российской делегациями были тяжёлыми, но без каких-либо обязательных ультиматумов.

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