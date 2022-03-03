Российские войска заняли здание Херсонской облгосадминистрации

Подразделения российских оккупационных войск заняли здание Херсонской областной государственной администрации.

В то же время областной оперативный штаб во главе с председателем Херсонской областной военной администрации продолжает работу, — сообщил в Тelegram глава Херсонской ООВА Геннадий Лагута.

«Рашисты полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации. Однако мы не оставляем свои обязанности! Возглавляемый мною областной оперативный штаб продолжает работать и решать насущные вопросы, касающиеся помощи жителям области. Ждём гуманитарной помощи», — заявил Лагута.

Он призвал не верить фейкам и не паниковать. «Мы работаем согласно регламенту работы оперативного штаба», — сообщил председатель ООВА.

В мэрии Херсона работает штаб, который сейчас занимается вопросами жизнеобеспечения, над городом – украинский флаг, все депутаты и чиновники предупреждены об ответственности за государственную измену, — сообщает официальный сайт Херсонского городского совета.

«Херсон – украинский город, над нами – украинский флаг. Давайте отходить от паники, пользоваться только проверенными источниками информации – коммуницируйте через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами», – подчеркнул мэр Игорь Колыхаев.

Также он добавил, что все депутаты и исполнительные органы предупреждены относительно статей 110 и 111 УКУ («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Государственная измена»).

В городском совете образовали штаб, который сейчас занимается вопросами жизнеобеспечения города. По словам мэра, Херсоноблэнерго, Херсонводоканал, Херсонтеплоэнерго пытаются оперативно ликвидировать все аварии. Решается вопрос гуманитарной помощи для Херсонской городской территориальной громады, подключают международные институты, говорится в сообщении.

Для справки. В Херсоне 1 марта шли уличные бои, российский враг обстреливал жилые кварталы. В Херсоне мэрия обнародовала предварительную информацию о погибших в результате нападения агрессора; сбор данных для установления точного количества убитых и их идентификации продолжается.

Городской голова рассказал 2 марта об условиях, которые выдвинул находящийся на этой территории российский агрессор местным властям относительно жизнедеятельности города.

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