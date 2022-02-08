Мэр Одессы спустя месяц вновь наведался на квартиру Жванецкого

Мэр Одессы Геннадий Труханов второй раз в этом году побывал на месте будущего музея в квартире, принадлежавшей одесской легенде — Михаилу Жванецкому.

Как сообщает официальный сайт города, до открытия экспозиции в музее-квартире Михаила Жванецкого осталось меньше месяца.

«Геннадий Труханов пообщался со строителями, которые проводят ремонт квартиры Михаила Михайловича на ул. Старопортофранковской, 133, а также местными жителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже завершены все работы по укреплению фундамента и помещений 2-этажного сооружения, выполнены замена кровли и разводка всех коммуникаций и слаботочных сетей. Проводятся внутренние отделочные работы в помещениях второго этажа, после чего строители смогут приступить к восстановлению веранды, где любил работать Михаил Жванецкий.

Также проводится благоустройство двора: выполнены санитарная подрезка деревьев и мощение плитки. В скором времени здесь появится действующая водоразборная колонка, как это было принято в одесских двориках в старые времена. Такую инициативу выдвинули участники реализации проекта и местные жители.

«Ремонтные работы ведутся по графику. Параллельно проводится реставрация мебели. В музее будет восстановлена обстановка 30-летней давности, когда здесь жил и работал наш знаменитый земляк. Завершение первого этапа реализации проекта запланировано на день рождения Михаила Жванецкого», — рассказал Геннадий Труханов.

На втором этапе будет проведена отделка помещений первого этажа, где планируется разместить сувенирный магазин.



Фото и видео: «Одесса»

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