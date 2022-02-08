Одесская королева шашек родила сына: «Это не тайна, это моя радость»

Чемпион мира по шашкам, одесситка Виктория Мотричко родила сына.

Радостное событие в семье Виктории произошло 28 января, но только сегодня Виктория сообщила об этом корреспонденту Одесса News.

«Это не тайна, это моя радость: 28 января родила сына, вес 4320г, рост 57 см, назвали Габриэль. Восстанавливаюсь после родов», — поделилась Виктория.

Одесская королева шашек также сообщила о своих планах по участию в чемпионате мира в Турции.

«Начинаю думать и понемногу втягиваться в подготовку к командному чемпионату мира, который запланирован в начале мая в Турции», — сообщила Виктория нашему корреспонденту.

Как сообщала Одесса News, в новогоднем поздравлении одесситам и нашей редакции, украинская шашистка, международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по русским, бразильским и международным шашкам Виктория Мотричко написала: «Самое главное событие в нашей семье, которое мы ожидаем, произойдёт в новом, 2022-м году».

На фото: Виктория с сыном

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod