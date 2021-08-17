На прошлой неделе в Одессе родились 197 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками — на свет появились 109 маленьких одесситов и 88 юных одесситок», — говорится в сообщении.

На первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №7, где увидели свет 68 малышей.

Кстати. В настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №1, где проводится ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №1 планируется возобновить с 6 сентября. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

Как сообщала Одесса News, в Украинском детском центре «Молодая гвардии», что в одесской Лузановке, зафиксирована вспышка COVID-19.

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