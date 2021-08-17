Житель Болграда застрял в захваченном талибами Афганистане

По крайней мере один житель Одесской области остаётся в Афганистане, где власть захватила террористическая группировка «Талибан».

Об этом на своей странице в Facebook написал зампред Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

«Ко мне обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там (в Афганистане — ред.) без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону. И таких семей тысячи», — пишет депутат.

«Невзирая на обращения по поводу их эвакуации, МИД и посольство Украины в Таджикистане отмалчиваются. Это их прямые обязанности — беспокоиться о жителях своей страны! Я призываю все органы государственной власти принять все необходимые меры для эвакуации своего народа из зоны военных действий!», — говорится в сообщении.

Зампред облсовета отмечает, что ситуация, которая сейчас происходит в Афганистане – «это ад, в котором находятся никем не защищённые украинцы».



Как известно, 15 августа войска террористической группировки «Талибан» осадили столицу Афганистана — Кабул. Президент Афганистана сложил полномочия и покинул страну. В столице Афганистана Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только три посольства — России, Китая и Пакистана.» Талибан» заявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Представитель политического офиса «Талибан» Мухаммед Наим заявил о завершении войны в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не подверглась нападениям.

Последней страной, которая эвакуировала своих представителей в Кабуле, стала Индия. Специальный рейс доставил посла и других сотрудников на родину.

Россия ранее заявила, что лишь частично эвакуирует сотрудников своего посольства. Посольство Китая в Афганистане не комментирует, что планирует делать далее, но предупредило граждан КНР, которые находятся в стране, «внимательно следить за ситуацией в области безопасности».

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