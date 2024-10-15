В Украину не возвращается каждый пятый деятель культуры, уехавший за границу

Каждый пятый деятель культуры, получивший разрешение и уехавший за границу, не возвращается в Украину.

Об этом министр культуры и стратегических коммуникации Николай Точицкий сообщил в ходе дискуссии «Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы» в рамках проекта «Новая страна» LB.ua и EFI Group.

“В последние годы должна быть создана база, согласно которой художники могли бы выезжать за границу. Но её нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства этих имён я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается», – сказал министр.

Кстати, по данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военнослужащих уехали за границу для отдыха и не вернулись.

Фото: МКСК, LB.ua

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