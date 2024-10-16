Директора одесского дельфинария «Немо» признали виновным в коллаборационизме

Приморский районный суд города Одессы признал директора ООО «Нерум» Анатолия Солонцова виновным в коллаборационизме.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином реестре судебных дел 14 октября. Имя обвиняемого засекретили, но «Судебный репортёр» пишет, что речь идёт именно о Солонцове.

В суд поступило соглашение о признании вины Солонцовым.

Компания «Нерум», зарегистрированная в Одессе, в 2014 году основала в оккупированном Крыму ООО «Дельфинарий Немо» и зарегистрировала его в российском реестре юридических лиц, говорится в приговоре. Генеральным директором этого дельфинария был назначен Солонцов, пишет «Судебный репортёр».

Согласно материалам дела, Солонцов в период с февраля 2022 года по 17 января 2023 года вёл хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором РФ, созданными им незаконными органами власти и оккупационными администрациями Феодосии и Алушты (в этих двух городах открыли дельфинарии, которые принадлежат «Дельфинарию Немо» – «Дельфинарий Алушты» и «Дельфинарий Феодосии». Эти два дельфинария расположены на земельных участках, которые принадлежат, согласно реестру прав на недвижимое имущество Украины, ООО «Нерум», уточняет «Судебный репортёр»).

Во время войны эти два дельфинария «предоставляют 50-процентную скидку на свои услуги ветеранам боевых действий – военнослужащим РФ, таким образом способствуя осуществлению вооружённой агрессии РФ против Украины», говорится в приговоре.

В январе 2023 года Солонцов сложил полномочия генерального директора ООО «Дельфинарий Немо» и назначил на эту должность гражданку РФ, являющуюся его доверенным лицом. Эта гражданка владеет 99% доли компании «Фелиситас», которой дельфинарии продавали морских животных в начале 2022 года, говорится в решении.

Также суд отмечает, что обвиняемый, его защитник и прокурор в сентябре 2024 года заключили соглашение о признании вины. Солонцов «признал себя виновным в совершённом уголовном правонарушении и искренне раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления».

Суд утвердил соглашение, признал Солонцова виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в размере 170 тыс. грн штрафа, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на 10 лет.

Кстати. ООО «Нерум» связывают с депутатом Одесского городского совета Андреем Кисловским. Его мать Раиса Кисловская является заместителем директора и владеет 36% предприятия. Сам депутат декларировал, что в 2023 году получал в ООО «Нерум» зарплату по совместительству. По данным СМИ, в своё время Кисловский возглавлял в компании «Нерум» юридический департамент. Кисловский был депутатом горсовета Одессы четырёх созывов, из которых два первых в качестве представителя теперь запрещённой Коммунистической партии. В 2015-м он перешёл к объединению «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова, которое затем превратилось в одноименную политическую партию.

В 2015 году Кисловский мобилизован в ВСУ, служил заместителем военкома Приморского района Одессы, а в 2018 году демобилизовался в звании полковника. В начале полномасштабного вторжения РФ он объявил о возвращении в ряды ВСУ, вступив в территориальную оборону.

По информации «Судебного репортёра», 1 апреля 2022-го в Telegram появилось видео вроде бы задержания Кисловского работниками СБУ в номере гостиницы «Немо» — без одежды и с девушкой-трансгендером. Telegram-канал, распространивший видео, заблокирован из-за порнографии. Сохранилось только фото. СМИ писали, что Кисловского проверяли на причастность к государственной измене. Но в дальнейшем официально подозрений ему не выдвигали.

Как сообщала Одесса News, о том, что одесский дельфинарий «Немо» может быть связан с Россией, в июне сообщили расследователи UAnimals Media и OSINT-агентства Molfar. По данным расследования, филиалы сети дельфинариев работают на территории временно оккупированного Крыма и в стране-агрессоре – в пределах франшизы Немо»имеет дельфинарии-филиалы в ряде российиских населённых пунктах — Анапе, Нижнем Новгороде, Джубге, Витязево, Голубицкой.

Кроме Одессы и оккупированного Крыма, в Украине дельфинарий «Немо» работает также в Харькове. В Донецке дельфинарий «Немо» закрылся в 2014 году, в Киеве – в 2017-м, в Коблево Николаевской области и оккупированном Бердянске Запорожской области, судя по обновлениям страниц в соцсетях и сообщениям местных СМИ, дельфинарии не работают после начала полномасштабной войны.

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