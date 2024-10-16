Идя в лес за грибами, не забудьте взять с собой минимум 425 гривен

Рада увеличила штрафы за незаконное обращение древесины, сбор орехов, грибов и ягод.

Об этом идёт речь в принятом 10 октября законопроекте №9665, который усиливает уголовную и административную ответственность за незаконное обращение древесины и увеличивает штрафы за незаконный сбор природных ресурсов, сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Штраф за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод теперь составит от 425 до 850 грн. Ранее штраф за такое нарушение составлял от 17 до 21 грн.

Также этим законопроектом парламент усилил ответственность за самовольный сенокос и выпас скота на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом.

Усилена ответственность за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников. Новый штраф составляет от 34 до 85 тыс. грн. За повторное нарушение – от 85 до 170 тыс. грн. За совершение таких действий на заповедных территориях грозит штраф до 170 тыс. грн, а за тяжкие последствия — от 255 до 425 тыс. грн.

Также предусмотрено наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения. Нарушители могут получить до 10 лет тюрьмы.

Штраф за незаконную заготовку камыша составит от 34 до 85 тыс. грн.

Рада увеличила штрафы за незаконную вырубку, повреждение лесных культур и молодняка. Размеры штрафов составляют от 3400 до 5500 грн., а для должностных лиц – от 5100 до 10 200 грн.

Также введена ответственность за перевозку, хранение или сбыт деревьев, кустарников или древесины при отсутствии документов, которые могут подтвердить законность их вырубки. Штраф за это составляет от 510 до 1020 грн., для должностных лиц – до 5100 грн.

Одесса News информировала, что с апреля 2024 года в Одессе инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей на побережье.

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