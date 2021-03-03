Верховная Рада ужесточила наказание для телефонных лжеминёров

Верховная Рада приняла в целом закон, которым уточнила, за что наказывать лжеминёров.

За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Законом №3911 «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» вносятся изменения, предусматривающие ответственность в виде лишения свободы от 4 до 8 лет для «телефонных террористов», если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно.

Нардепы при подготовке проекта ко второму чтению исключили норму о конфискации имущества лиц, которые будут признаны виновными в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

На сегодняшний день заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжёлыми последствиями, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершённое повторно, — наказывается лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет.

Как сообщала Одесса News, вчера, 2 марта, в одесскую полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании Апелляционного суда, расположенного по улице Ивана и Юрия Лип, якобы заложена взрывчатка. В этот же день были зафиксированы анонимные звонки о минировании пяти зданий коммунальных предприятий в Одессе, а также электронные сообщения о взрывных устройствах в двух учебных заведениях — в центре и Киевском районе города.

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