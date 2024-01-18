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  3. 15 лет за решёткой проведёт российский агент, шпионивший за речным портом Измаила

15 лет за решёткой проведёт российский агент, шпионивший за речным портом Измаила

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Благодаря доказательной базе Службы безопасности, 15 лет заключения получил российский агент, собиравший разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре Одесской области, в частности, о местах расположения электроподстанций и украинских блокпостов на территории Измаила.

Также он следил за автотранспортом, прибывающим в местный речпорт, и разведывал специфику его охраны, а полученные сведения направлял агрессору в виде текстовых сообщений с фотографиями и электронными координатами объектов через анонимный чат в мессенджере, информирует в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в Одесской области ещё в конце января прошлого года, о чём сообщала Одесса News.

Как установило расследование, осуждённый — работник одного из предприятий Измаильского речного порта. После начала полномасштабного вторжения России его дистанционно завербовал представитель российских спецслужб.

Во время обысков у злоумышленника изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Фото: СБУ в Одесской области

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