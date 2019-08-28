Экс-министр охраны здоровья провела ночь в СИЗО

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырёва, которая 27 августа вернулась в Украину и была пограничниками передана Нацполиции, провела ночь в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Уточняется, что задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке в Киеве.

По информации источников, сегодня состоится суд по избранию для Богатырёвой меры пресечения.

Отмечается, что после задержания в аэропорту «Киев» («Жуляны») Богатырёву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но в суде к тому времени закончился рабочий день.

Как сообщала Одесса News, Раиса Богатырёва с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 — министром здравоохранения Украины. В октябре 2014 года объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск.

Богатырёву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Однако, решением Голосеевского суда от 14 августа 2019 года прокуратура Киева обязана закрыть уголовное производство против Богатырёвой, поскольку, по выводам суда, по делу истёк срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда, т.к. орган досудебного расследования в уголовном производстве по Богатырёвой расположен на территории Днепровского района Киева. Поэтому районный суд г.Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.