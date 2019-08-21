Суд обязал прокуратуру закрыть дело против Богатырёвой

Решением Голосеевского суда от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатырёвой.

Соответствующее постановление внесено в Единый государственный реестр судебных решений.

В постановлении суда, в частности, говорится, что прокуратура должна закрыть уголовное производство в кратчайшие сроки, поскольку, по выводам суда, в деле истёк срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

Кстати. Раиса Богатырёва с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года — министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск. В настоящее время её местонахождение неизвестно.

Богатырёву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.