Одесские школы попали в топ-200 лучших школ Украины

По итогам внешнего независимого оценивания 2019 года составлен рейтинг лучших школ Украины.

Соответствующий рейтинг обнародовал портал Освита.ua.

Как отмечается, в качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных учреждений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2019 году.

«Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, рассчитанным на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учётом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы», — говорится в сообщении.

В пятёрку рейтинга попали три киевские школы, одна львовская и одна днипровская.

Одесские учебные заведения ведут отсчёт с 33-го места.

Так, на 33-ем месте «Ришельевский лицей», на 43-м — Одесская специализированная школа №117 I-III ст. Одесского горсовета, на 82-м — Одесский учебно-воспитательный комплекс «Гимназия №2 — специализированная школа I ст. с углублённым изучением английского языка» Одесского горсовета, на 132-м — Черноморская гимназия №1 Черноморского горсовета Одесской области, на 135-м — Одесский лицей «Приморский Одесского горсовета, на 152-м — одесская гимназия №5 Одесского горсовета, на 155-м — одесский лицей №9, на 176-м — Белгород-Днестровский учебно-воспитательный комплекс «ЗОШ II ст.-лицей», на 181-м — частное предприятие «ЗОШ «Будущее» I-III ст».