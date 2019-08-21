Сара Нетаньяху и первая леди Украины прогулялись по Киеву

Супруга Президента Украины Елена Зеленская провела встречу с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.

Об этом сообщила первая леди в Instagram.

«Впервые как супруга Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью — супругу премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и тёплая беседа о важном», — написала Елена Зеленская.

По её словам, госпожа Нетаньяху после посещения мемориала Бабьего Яра находилась под огромным впечатлением от увиденного.

«Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить свой визит в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, — наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой — снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это — наша общая история», — отметила Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что они с супругой премьер-министра Израиля договорились продолжить обсуждение этого проекта.

Кстати. На встрече Елена появилась в белоснежном платье-пальто из коллекции осень-зима — 2017/2018 бренда Dafna May. Марка, кстати, отличается весьма демократичными ценами — платья можно найти в пределах 100—150 евро, блузки — 50—70 евро. Так как коллекция давно распродана, теперь данную вещь можно заказать только для индивидуального пошива (в свободной продаже стоимость платья составляла примерно 32 400 рублей).

Как сообщала Одесса News, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху находился с визитом в Киеве. Это первый за последние 20 лет визит в Украину главы правительства Израиля. Был подписан ряд двусторонних документов, касающихся сотрудничества в аграрной, образовательной, культурной и других сферах.

Сара, сопровождавшая своего супруга во время поездки, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал её должным образом при посадке в самолёт, а позже, в Борисполе бросила кусок хлеба на пол.

Фото: Елена Зеленская, Instagram