Президент и первая леди Украины встретились с Королевой Дании Маргрете II

В Копенгагене состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Королевы Дании Маргрете II, а также у членов королевской семьи – Кронпринца Фредерика и Кронпринцессы Мэри.

Об этом 21 августа сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства высоко оценил личную поддержку со стороны королевской семьи гуманитарных усилий датских и международных организаций, работающих в Украине.

«Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень важны для нас», – отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране. В частности, он отметил деятельность в рамках Фонда поддержки Украины, направленную на восстановление украинских школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения.

Глава государства пригласил Кронпринца Фредерика и Кронпринцессу Мэри поддержать инвестиционные и гуманитарные проекты, совместно реализуемые Украиной и Данией.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года Дания в рамках нового пакета оборонной помощи предоставила Украине шесть беспилотников для сканирования мин.

Фото: ОПУ

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