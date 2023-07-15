Британия отправит Украине более 70 БМП, а Дания — дроны для сканирования мин

Великобритания и Дания готовят для Украины очередные пакеты помощи для защиты от российской агрессии.

Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает Reuters, пишет издание Гордон.

Отмечается, что по данным агентства, силы обороны Украины получат от Великобритании более 70 боевых машин и транспортёров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники.

Дания в рамках нового пакета оборонной помощи предоставила Украине шесть беспилотников для сканирования мин, сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

«Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоёмов, на предмет наличия взрывоопасных предметов. Это новейший, инновационный подход к обследованию территорий», – рассказал он.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция отправит Украине ракеты большой дальности SCALP, являющиеся аналогом британской Storm Shadow.

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