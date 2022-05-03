В Одесском заливе всплыла мина

В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В целях безопасности населения сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.

«Подрыв мины контролируемый. Опасности нет», — говорится в сообщении.

ОК «Юг» напоминает, что пребывание и прогулки по побережью, особенно в непосредственной близости от воды, опасны.

«Поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до Победы», — считает командование.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года к одному из пляжей в городе Южный Одесской области волнами прибило морскую противокорабельную мину.

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