Более 140 представителей СМИ требуют заменить Наталью Гуменюк

Более 140 представителей украинских СМИ, в том числе Одесской области, обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить руководителя объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк.

Причина – постоянные запреты освещать военные преступления Российской Федерации в зоне ответственности военнослужащей, сообщает Институт массовой информации.

«Человек, руководящий коммуникациями ОСГВ во время войны, должен уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, препятствующие работе журналистов» , – говорится в заявлении.

Обращение направлено в адрес Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Медийщики приводят примеры отказа со стороны Гуменюк в сотрудничестве с журналистами и требуют обеспечить доступ в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учётом требований приказа №73 Главнокомандующего ВСУ.

«Военные преступления России журналистам удавалось фиксировать, в основном, обходя ограничения, установленные в зоне подчинения госпоже Гуменюк, а не при её содействии. Наиболее вопиющим случаем был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и сёла в день подрыва Каховской ГЭС – тогда мировые СМИ заполонили ссылками на свидетельства российских «военкоров», ведь от нас информация отсутствовала. Позже госпожа Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сёл, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища», — заявляют медийщики.

Также журналисты просят пересмотреть существующие правила и процедуры работы пресс-служб военных формирований во избежание случаев чрезмерного и неоправданного контроля и ограничений, препятствующих освещению и документированию чрезвычайно важных для Украины событий.

Заявление подписали объединение украинских медиа «Медиарух», общественная организация «Детектор медиа», а также около 100 представителей украинских и иностранных медиа.

В то же время сама Гуменюк в эфире Радио Свобода (программа «Свобода. Утро») 17 апреля заявила, что доказательств журналисты не привели, а пресс-центр Сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.

«То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощённом порядке», — отметила Гуменюк и добавила, что это делалось «с учётом безопасности операций».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года новым командующим войсками Оперативного командования «Юг» назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

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