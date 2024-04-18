Министр обороны Нидерландов полетала на F-16, предназначенном для Украины

В Румынию 17 апреля прибыли три многоцелевых истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов, на которых будут учиться украинские и румынские пилоты.

Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Румынии Анджел Тылвэр, пишет издание ГОРДОН.

Румынский министр уточнил, что на одном из самолётов прилетела министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Приветствуем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за её мужество во время полёта на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Через несколько месяцев после открытия учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты», – написал Тылвэр.

Министерство национальной обороны Румынии уточнило уточнило, что в страну прилетели три новых F-16.

Оллонгрен в Х подтвердила, что три нидерландских F-16 были доставлены в европейский учебный центр F-16 в Румынии.

«Учебный центр показывает, как важно объединять усилия в Европе», – подчеркнула она.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года первая группа украинских пилотов завершила в Великобритании базовую программу обучения к полётам на истребителях F-16.

В феврале 2024 года Министерство обороны Нидерландов сообщило о подготовке к поставке в Украину шести истребителей F-16 вдобавок к уже обещанным 42-м.

Предоставить Украине F-16 после завершения обучения пообещали, кроме Великобритании и Нидерландов, также Бельгия, Дания и Норвегия.

11 марта издание The New York Times писало, что до лета 2024 года 12 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Украина к этому моменту получит шесть самолётов F-16.

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