Кто в Одессе 18 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 18 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: 2-я линия М.Демченко, 61а, Вавилова, 5-78, Отважных, 1-50, Эстафетная, 3-13, пер. Гетманский, 2-10, Просвещения, 42-55, Дружный 1,2,3 линии, 16-51, Cиреневая, 33, Белорусская, 24,30, Озёрная, 43, Проектируемая, 1-2, Фонтанская дор., 16,16б. Работы продлятся до 17.00.

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. Равенства, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34. Работы до 18.00.

Центральные РЭС: Люстдорфская дор., 2-4, Складская, 2,2/4, Гранитная (Чернышевского), 1-26, Пишенина, 8-59, пер. Герцена, 2-51, Французский б-р, 48/50а, Гранатная, 1-25, Авиационная, 1,1/5, Живописная (Скворцова), 15-22, Бабаджаняна, 1-54, Поездная, 5-6, Ш.Руставели, 23-53, пер. Парашютный, 1-8, пер. Граничный, 1-35, пер. Гранатный, 2-8, пер. Рекордный, 1-8, Малиновского, 66-152, Йозефа Прибика (Минская), 7-28, Спартаковская, 6-63, пер. Малиновский, 7, Композитора Лятошинского Перепечко), Ференца Листа (Елина), Ближние Мельницы (Кондренуюка), 1-95, пер. 38, Текстильщиков, 1-14, пер. Мостовой, 2-4, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63, пер. Спартаковский, 25, Апрельская, 1-19, Св. Рихтера, 8-42, Сельская, 7-34, Тенистая, 9/12, Туристская, 1-19, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10, Т. Тэсс, 60а, пер. Туристский, 2-12, Ефимова, 2-49, Багрицкого, 50-75, Весенняя, 4-41, Глиняная, 27-48, В. Фигнер, 11-26, Мраморная (С. Перовской), 27 -48, Тимошенко, 39-42, Косовская, 3-8. Работы до 19.00.

Одеса News информировала, что «Инфоксводоканал» обновляет водопровод по улице Ольгиевской в Одессе, что и станет причиной отключения воды в центральной части города 18 апреля.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy