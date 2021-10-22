Кто в Одессе на выходных останется без света

Согласно графику отключения на 23 октября без света останутся некоторые абоненты.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Княжеская улица, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 3/5, с 09:00 по 19:00

Михаила Грушевского улица, 43, 43А, 45, 45/3, 47, с 09:00 по 21:00

Новосельского улица, 1, 2, 8, 10, 12, с 09:00 по 19:00

Пастера улица, 1/3, 2, 4, с 09:00 по 19:00

Промышленная, 28а, 32е, 30, 30б, 30в, 30г, 30д, 28б, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32, с 09:00 по 21:00.

На воскресенье, 24 октября, запланированных отключений нет, возможны лишь аварийные.

Одесса News сообщала об открытии по инициативе ДТЭК «Одесские электросети» арт-объекта «Лелеченьки» в одесском парке Победы, напоминающего о о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц.

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