В одесском парке Победы открыли арт-объект аистам

15 октября в одесском парке Победы появился новый арт-объект.
Как передаёт корреспондент Одесса News, скульптуру молодого украинского художника Леся Панчишина под названием «Лелеченьки» в виде гнезда аистов установили возле моста в парке.
Арт-объект выполнен в технике contemporary art в рамках эколого-просветительского проекта.
По замыслу автора, скульптура призвана напомнить всем взрослым и детям о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц.
Одесса News сообщала, что энергетики ДТЭК»Одесские облсети» ежегодно устанавливают платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.
Арт-объект открыл мэр Одессы Геннадий Труханов.
Фото: Александр Александров/Одесса News
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