В одесском парке Победы открыли арт-объект аистам

15 октября в одесском парке Победы появился новый арт-объект.

Как передаёт корреспондент Одесса News, скульптуру молодого украинского художника Леся Панчишина под названием «Лелеченьки» в виде гнезда аистов установили возле моста в парке.

Арт-объект выполнен в технике contemporary art в рамках эколого-просветительского проекта.

По замыслу автора, скульптура призвана напомнить всем взрослым и детям о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц.

Одесса News сообщала, что энергетики ДТЭК»Одесские облсети» ежегодно устанавливают платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

Арт-объект открыл мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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