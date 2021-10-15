Одесса будет соревноваться с Москвой за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2030

Делегация Украины во главе с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко передала 15 октября генеральному секретарю Международного бюро выставок Димитру Керкетзесу письмо-заявку на участие в отборе страны-кандидата на проведение в Одессе Всемирной выставки «Экспо-2030».

Об этом участник делегации — директор департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской облгосадминистрации Роман Григоришин сообщил в Facebook.

«Мы это сделали! Украина будет бороться за право проведения Всемирной выставки Expo-2030 в Одессе. Сегодня наша делегация передала письмо-заявку на участие в отборе страны-кандидата на проведение выставки именно в Одессе генеральному секретарю Международного бюро выставок Димитру Керкетзесу», — отметил Григоришин. По его словам, Украина будет соревноваться с Южной Кореей (Пусан), Италией (Рим) и Россией (Москва).

Международное бюро выставок будет принимать письма-заявки правительств стран до 29 октября 2021 года, а страну-победителя выберут летом 2023 года.

Кстати. 6 октября Кабмин Украины принял решение о подаче заявки Международному бюро выставок нa участие Украины (г. Одесса) при отборе страны-кандидата на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030». Тема этой выставки «Возрождение. Технологии. Будущее».

Всемирная выставка «Экспо…» — одна из самых престижных выставок в мире, на которых страны-участницы демонстрируют уникальность своих культур, экономический и научно-технический потенциал.

Фото: Facebook

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