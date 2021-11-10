Кому в Одессе 11 ноября отключат воду и свет

11 ноября некоторым потребителям Одессы отключат электро-и водоснабжение.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал, в связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК «Одесские электросети», будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним.

В связи с этим 11 ноября с 06:30 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

— Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159; Академика Королева, 2-122, 1-85/3; Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36-а; Ильфа и Петрова, 1-13-а, 21-63/1, 2-90; Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87; Архитекторская, 12-24, проспект Небесной Сотни, 1-65-а; Костанди, Инглези, 1-5; Тополевая; Левитана, 32-110, 67-141; Тульская, 1-17 Линии.

11 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Соляной переулок, 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, с 08:00 по 21:00

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, с 08:00 по 21:00

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13, с 08:00 по 21:00

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, с 08:00 по 21:00

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 08:00 по 21:00

Академика Глушко проспект, 34, 34А, 36, 38, 40, с 06:00 по 20:00

Александра Невского улица, 41, 41/2, 43., 51/2, 54, с 09:00 по 19:00

Ангарская улица, 36, с 07:00 по 21:00

Бахчевая улица, 1, 36Б, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 1А, 14А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 24, 26, 30, 31, 31А, 34, 36, 36А, 14, с 07:00 по 21:00

Варненская улица, 11, 13, 13/2, 15, 15А, с 09:00 по 17:00

Генерала Ратова улица, 1, с 09:00 по 17:00

Довженко улица, 8а, 10, с 09:00 по 17:00

Ефима Геллера улица, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 59А, 59б, 68, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67д2, 67Е, 67И, 67М, 62А, 73б, 69а, 69В, 73А, 70а, 70Б, 73/А-2, 72/б, 72А, 72б, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 721, с 09:00 по 19:00

Зерновая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6А, 9А, 9Б, 5А, 7А, 11А, 26/1, 15А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, с 07:00 по 21:00

Злаковая улица, 1А, 31/1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 1, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/2, 17, с 07:00 по 21:00

Канатный переулок, 7, с 09:00 по 20:00

Леонтовича улица, 7, 10, 12, с 09:00 по 20:00

Магистральная улица, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 67, 69, 53а, 45А, 55А, 43А, 51Б, 67А, 51а, с 07:00 по 21:00

Малая Арнаутская улица, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 12, 14, 16, с 09:00 по 20:00

Небесной Сотни проспект, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91, с 06:00 по 20:00

Романа Кармена улица, 13, 15, с 09:00 по 17:00

Санитарная улица, 1, 37А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 2, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 18А, с 07:00 по 21:00

Французский бульвар, 26/1, 261, с 08:00 по 21:00

Черкасская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 7В, 4А, 8а, 6А, 9А, 17А, 15А, 11а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28, с 07:00 по 21:00

Шевченко проспект, 12/1, 12/2, 121, с 08:00 по 21:00

Шевченко проспект, 8/3, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 8/4, 15/8, 101, 17А, 17Б, 17В, 8А, 19А, 8А/1, 21А, 21Б, 21В, 8А1, 23А, 23Б, 23В, 8Б, 25А, 8В, 27А, 27Б, 15/7, с 06:00 по 22:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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