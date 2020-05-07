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Кому в Одессе 8 мая отключат воду

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм 8 мая у некоторых жителей Одессы не будет воды.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Так, в этот день с 09:30 до 20:00 будет прекращено водоснабжение потребителям следующих улиц города:

— Тираспольское шоссе, 19-31,
— пос. Дзержинского,
— ул. Просёлочная,
— ул. Александра Блока,
— ул. Марата,
— ул. Самолётная,
— ул. Улитина,
— ул. Степана Разина,
— ул. Клиновая,
— ул. Путевая.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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