Кому в Одессе 8 мая отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм 8 мая у некоторых жителей Одессы не будет воды.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Так, в этот день с 09:30 до 20:00 будет прекращено водоснабжение потребителям следующих улиц города:

— Тираспольское шоссе, 19-31,

— пос. Дзержинского,

— ул. Просёлочная,

— ул. Александра Блока,

— ул. Марата,

— ул. Самолётная,

— ул. Улитина,

— ул. Степана Разина,

— ул. Клиновая,

— ул. Путевая.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).