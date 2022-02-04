Тысячи одесситов остались без воды из-за безалаберности чиновников

Вчера днём одесситы могли наблюдать, как на проспекте Добровольского, 73 а, из-под торговых павильонов поток воды рекой выливался прямиком на тротуары.

Резонансное видео мигом облетело социальные сети и средства массовой информации.

Оперативно прибывшие на место сотрудники «Инфоксводоканала» перекрыли воду, чтобы ликвидировать течь. Однако, на этом им пришлось остановиться. Некоторые одесские предприниматели «додумались» установить ряд МАФов непосредственно над магистральным водопроводом. естественно, никаких согласований со стороны водоканала они не получали.

Теперь, чтобы добраться к месту повреждения и устранить аварию, необходимо демонтировать несогласованные торговые объекты. Но сначала собственники МАФов должны вывезти товар и оборудование, привлечь спецтехнику для демонтажа и впоследствии разбить мощные бетонные основания магазинов, которые не позволяют экскаваторам проводить раскопку. На всё это уйдёт минимум несколько дней…

А в это время несколько тысяч жителей жилмассива Котовского остаются без воды. И сотрудники водоканала ломают голову над возможными вариантами решения проблемы — ведь воду не откроешь, поскольку будет потоп, и без воды жителей не хочется оставлять из-за нерадивых предпринимателей.

К сожалению, в Одессе над сетями водопровода и канализации без согласования с водоканалом установлено более 100 различных объектов — магазинов, павильонов, кафе, СТО и даже автостоянок. Большинство таких объектов устанавливается на бетонном фундаменте, который создаёт чрезмерную дополнительную нагрузку на трубопровод. Из-за этого со временем и происходят аварийные прорывы коммуникаций (как и сегодня). На их устранение уходит длительное время. В итоге от неудобств страдают потребители, оставшиеся без воды, а водоканал несёт материальные убытки.

Не так давно из-за МАФов без воды были жители улицы Академика Вильямса, Балковской, а сегодня очередь дошла и до проспекта Добровольского.

Сотрудники «Инфоксводоканала» намерены в ближайшее время провести полную инвентаризацию всех объектов, незаконно размещённых над инженерными сетями водопровода и канализации, и подать ходатайство на их снос.

Как сообщала Одеса News, 4-5 февраля в центральной части Одессы будет прекращено водоснабжение.

Видео: Теlеgram-канал Новини.LIVE Odessa

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