MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. В центральной части Одессы 4-5 февраля не будет воды

В центральной части Одессы 4-5 февраля не будет воды

-воды4.jpg

4-5 февраля в центральной части Одессы будет прекращено водоснабжение.

«Инфоксводоканал» сообщает, что завершается замена водопровода по ул.Осипова. Для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля до 09:00 05 февраля будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • ул. Осипова,
  • ул. Троицкая,
  • ул. Успенская,
  • ул. Черноморская,
  • Обсерваторный пер.,
  • ул. Базарная,
  • ул. Маразлиевская,
  • пер. Нахимова,
  • Лидерсовский бульвар,
  • ул. Веры Инбер,
  • пляж “Ланжерон”,
  • парк Шевченко.
  • ул. Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Одесса News сообщала, кому 4 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ в Одессе отключат электроэнергию.

Просмотров: 197

Смотрите также...

scroll to top