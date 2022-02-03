В центральной части Одессы 4-5 февраля не будет воды

4-5 февраля в центральной части Одессы будет прекращено водоснабжение.

«Инфоксводоканал» сообщает, что завершается замена водопровода по ул.Осипова. Для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля до 09:00 05 февраля будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Осипова,

ул. Троицкая,

ул. Успенская,

ул. Черноморская,

Обсерваторный пер.,

ул. Базарная,

ул. Маразлиевская,

пер. Нахимова,

Лидерсовский бульвар,

ул. Веры Инбер,

пляж “Ланжерон”,

парк Шевченко.

ул. Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Одесса News сообщала, кому 4 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ в Одессе отключат электроэнергию.