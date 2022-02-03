В центральной части Одессы 4-5 февраля не будет воды

4-5 февраля в центральной части Одессы будет прекращено водоснабжение.
«Инфоксводоканал» сообщает, что завершается замена водопровода по ул.Осипова. Для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля до 09:00 05 февраля будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. Осипова,
- ул. Троицкая,
- ул. Успенская,
- ул. Черноморская,
- Обсерваторный пер.,
- ул. Базарная,
- ул. Маразлиевская,
- пер. Нахимова,
- Лидерсовский бульвар,
- ул. Веры Инбер,
- пляж “Ланжерон”,
- парк Шевченко.
- ул. Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Одесса News сообщала, кому 4 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ в Одессе отключат электроэнергию.