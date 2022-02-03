В Украину прибыл седьмой самолёт с военной помощью США

Седьмой самолёт с военно-технической помощью от США доставил в Украину боеприпасы для гранатомётов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook.

“Седьмая птица из Соединённых Штатов Америки приземлилась в Борисполе! В этот раз доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатомётов. Это отличная новость, но самое главное – это ещё не конец! Продолжение следует”, — написал Резников.

Министр обороны добавил, что на сегодняшний день общий вес амуниции, переданной Украине Соединёнными Штатами Америки, начиная с 22 января этого года, составляет около 600 тонн.

Резников поблагодарил друзей и партнёров Украины за поддержку.

Как сообщала Одесса News, Германия поддержала Украину в военной сфере, поставив 5 тысяч защитных шлемов.

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