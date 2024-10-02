Экс-президент США Джимми Картер отметил своё 100-летие

39-й президент Соединённых Штатов Джимми Картер отметил 1 октября юбилей. Ему исполнилось 100 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Таким образом, он стал первым американским президентом, достигшим такого праздничного трёхзначного показателя.

Картер начал свою постпрезидентскую жизнь в 1984 году. Тогда ещё 56-летний политик не смог переизбраться на второй срок главы Белого дома. Однако Картер решил не посвящать свою жизнь вне политики работе в правлениях корпораций и сбору гонораров за выступления, как это делали другие последние президенты США. Он совершил несколько мирных миссий на Кубу и Ближний Восток, вёл переговоры об освобождении заложников, преподавал в воскресной школе, писал книги и выиграл три премии «Грэмми».

За почти 44 года после того, как он покинул пост президента, Картер открыл Центр Картера, который на протяжении многих лет продвигает принципы мирного сосуществования, демократии, соблюдения прав человека и равноправного доступа к здравоохранению в мире. Центр Картера помог фактически искоренить гвинейского червя (Дракункулёз), паразита, заразившего около 3,5 миллиона человек в середине 80-х и только 14 человек — в 2023 году.

Прошло 22 года с тех пор, как он получил Нобелевскую премию мира в 2002 году именно тогда, когда США готовились к войне в Ираке.

Девять лет назад Джимми Картер объявил на пресс-конференции, что у него диагностировали рак мозга и, возможно, ему осталось жить недолго.

С 2022 года Картер находится в хосписе — почти год с тех пор, как умерла его жена Розалин. Они женились в 1946 году.

Как сообщала Одесса News, очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Главными соперниками на них станут Дональд Трамп и Камала Харрис.

Фото: USA TODAY

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