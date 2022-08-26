У Байдена думают, как назвать миссию помощи Украине и какой генерал её возглавит

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие недели присвоит название миссии помощи Украине.

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal, пишет ГОРДОН.

Дав название операции, США формально признают свои усилия в Украине, как это было в Ираке и Афганистане с операциями «Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и «Страж свободы».

По данным издания, этот шаг имеет большое бюрократическое значение, поскольку, как правило, влечёт за собой долгосрочное целевое финансирование. Он будет означать переход США от разовых усилий по обучению украинских военных и помощи Украине к многолетним.

Помимо этого, украинскую миссию возглавит американский генерал. Ожидается, что он будет двух- или трёхзвездным, то есть генерал-майор или генерал-лейтенант.

Как сообщала Одесса News, 24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м, пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идёт о заключении контрактов с производителями и помощи «в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Также в США был принят закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на «месяцы и годы вперёд».

В общей сложности, с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности.

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