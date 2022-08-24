Байден поздравил Украину с Днём независимости пакетом военной помощи

Президент США Джо Байден в 31-ю годовщину Дня Независимости Украины, 24 августа, объявил о новом, наибольшем пакете военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда американских долларов.

Об этом сообщает Укринформ ссылаясь на заявление президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

«США привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем наибольшем на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США на оружие и оборудование, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине. Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотники и радары, чтобы обеспечить продолжение обороны в долгосрочной перспективе», – заявил Байден.

Президент США добавил, что за последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе.

«Они решительно противостояли полномасштабному вторжению России в Украину. И сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью будет оставаться суверенным и независимым государством», — добавил он.

Байден также отметил, что знает, что этот День Независимости является горьким для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а многие другие люди стали жертвами российских зверств и нападений.

«Однако шесть месяцев непрекращающихся атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим рядом с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая автократией, не сравнится с пламенем свободы, освещающим души свободных людей повсюду», — подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщала Одесса News, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости, назвав «сегодняшними противоречиями» свою поддержку российского вторжения в Украину.

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