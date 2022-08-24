Саакашвили из камеры грузинской тюрьмы поздравил украинцев с Днём независимости

Михаил Саакашвили, бывший председатель Одесской областной госадминистрации прислал позлравление с Днём независимости Украины.

Текст поздравления обнародован на его странице в Facebook.

«Я голосовал на референдуме 1 декабря 1991 года и этим очень горжусь! Украина – фартовая страна. Ей повезло иметь самый смелый в мире народ с самыми лучшими в мире солдатами за спиной. Ей повезло иметь поддержку цивилизованного мира.

Украине повезло, что она стала центром борьбы за свободу свободного мира. Повезло иметь очень отважного и харизматичного президента и руководство, которое не растерялось», — пишет Саакашвили.

Он отмечает, что Украине сейчас тяжело, «но в будущей перспективе Украина покажет пример успешнейшего восстановления!»

«Хотя я в плену, но моё сердце бьётся в Киеве, Одессе, Украине! С праздником, Украина! Дальнейшей удачи и победы тебе!», — резюмировал Саакашвили.

Как сообщала Одесса News, в 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. После ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года Саакашвили верулся в Грузию и в тот же день был арестован. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению Михаила Саакашвили.

19 ноября группа медицинских экспертов заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – «для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации». 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави, где он сейчас и находится.

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