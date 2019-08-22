На выходных всех желающих в Одессе будут пускать на флагман «Гетман Сагайдачный»

По случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины Военно-Морские Силы приглашают приобщиться к флешмобу «Быть украинцем — почётно. Спасибо защитникам Украины!» и посетить корабли ВМС Украины на Морском вокзале в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины на странице в Facebook.

«Для осмотра будут открыты фрегат «Гетман Сагайдачный», малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» и артиллерийский катер «Скадовск».

Отмечается, что экскурсии бесплатные и будут проходить 23-24 августа с 11:00 до 18:00. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.