Коляденко и Бадоев стали режиссёрами Шествия достоинства в Киеве

Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссёрами «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости Украины, которое пройдёт в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба агентства Secret Service Entertainment Agency на своей странице в Facebook.

«День Независимости — это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали», — комментируют режиссёры.

Уточняется, что главными героями праздника станут украинцы, которые «своим талантом и трудом создают историю нашей страны».

Первая репетиция «Шествия Достоинства», отмечают также в Secret Service Entertainment Agency, состоялась утром 15 августа на авиационном заводе «Антонов» в Киеве.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором сообщил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн отдать военным на выплату премий.

После этого представители ряда ветеранских организаций заявили, что организуют в День Независимости свой «Марш защитников Украины».

Таким образом, 24 августа в Киеве пройдёт два марша — официальный (Шествие достоинства), организованный властью, и неофициальный (Марш защитников Украины), который проведут ветеранские союзы, волонтёры и семьи погибших воинов.

Фото: Facebook