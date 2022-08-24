Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём независимости Украины

В Одессе состоялись торжества, посвящённые 31-й годовщине независимости Украины.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса», в честь праздника за высокие достижения и профессионализм были вручены почётные государственные, региональные и городские награды.

Одесский городской голова Геннадий Труханов, вручая награды, сказал, что сегодня Украина – это пример для всего цивилизованного мира, государство, мужественно и самоотверженно защищающее принципы свободы и демократии, противостоя врагу, для которого эти ценности ничего не значат.

«Независимость – в ДНК каждого украинца. Её невозможно искоренить оружием или ракетами. Думаю, что российские оккупанты имели достаточно возможностей в этом убедиться. Как и в том, что Одесса – это украинский город, в котором никогда не будет места их «русскому миру». Так что я точно знаю: впереди только Победа. Так что держим строй, верим в ВСУ и работаем на благо нашего родного города и родного государства!», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, по случаю 31-й годовщины независимости Украины, от имени государства и при содействии благотворительной помощи предпринимателей Одесщины, начальник областной военной администрации Максим Марченко вручил ключи от квартир двум семьям военнослужащих Одесского гарнизона, погибших в бою с российскими оккупантами.

Фото и видео: «Одесса»

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