Руководители Одессы и области решают вопросы жизнеобеспечения населения

Руководители Одессы и Одесской области Максим Марченко, Сергей Гриневецкий и Геннадий Труханов провели совместное совещание по вопросам жизнеобеспечения города.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, те задачи, которые сегодня стоят перед Одесской мэрией, выполняются в полном объёме.



«Сегодня военная администрация и муниципалитет работают сообща. У меня есть полная уверенность как в поддержке, так и в реализации всех поставленных задач», — подчеркнул Максим Марченко.

Пресс-служба ОВА отмечает, что «ключевым вопросом стало обеспечение жизнедеятельности Одессы: функционирование коммунальных предприятий, отвечающих за энерго-, водо- и теплоснабжение, а также логистические центры, где формируется запас продуктов питания, и сети супермаркетов. Участники совещания акцентировали внимание на взаимодействии с военными структурами», – говорится в сообщении.

Как отметил Марченко, задача власти – не только усилить составляющую в сфере безопасности, но и поддерживать социальную сторону жизни жителей Одессы.

«В настоящее время на Одесском продуктовом складе ОВА накоплены около 150 тонн продуктов первой необходимости, в том числе сахара, макарон, сгущёнки, риса, мясных и рыбных консервов. Продолжается завоз в логистический центр муки и подготовка к переработке нескольких десятков тонн мяса. При формировании запасов продовольствия предпочтение отдаём региональным предприятиям-поставщикам», — сказал Марченко после инспектирования одного из логистических центров, формирующих запасы продуктов питания.

Председатель ОВА поставил задачу отработать вопросы оборудования бомбоубежищ.

Как сообщала Одесса News, распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко от 17 марта 2022 года в области создана и начинает работать с 18 марта круглосуточная областная горячая линия «Мы на зв’язку/Мы на связи/We are in touch», на которую можно обращаться по всем проблемным вопросам.

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