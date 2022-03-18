В Болгарии оказывают помощь одесситам

Республика Болгария оказывает поддержку и помощь гражданам Украины.
Для этого в городе-побратиме Одессы Варна был открыт Центр помощи украинским гражданам, — сообщается на официальном сайте города.
«Благодаря нашей совместной работе с Муниципалитетом города-побратима Варна для 230 одесситов, а именно многодетных семей и семей с детьми, были организованы централизованный трансфер и бесплатное проживание на территории Варны», — говорится в информации.
Как сообщала Одесса News, в Одессе сформировали и отправили партию гуманитарной помощи в Киев — 20 тонн продовольствия.
Фото: «Одесса»
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