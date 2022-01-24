С 24 января по «Вовиной тыще» можно приобрести лекарства

В рамках государственной программы «єПідтримка», которая предусматривает выплату 1000 грн за полную вакцинацию от COVID-19, с 24 января можно будет приобрести лекарства в обычных аптечных заведениях и интернет-аптеках.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

«С 24 января вакцинированные люди с 60 лет смогут использовать средства программы «єПідтримка» на покупку лекарств. Приобрести лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него», — написал он.

Как сообщала Одесса News, с 19 декабря в Украине официально заработала государственная программа «єПідтримка», которая предусматривает выплату 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19. Средства может получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении «Дія» «зелёный» COVID-сертификат вакцинации.

Правительство 19 января разрешило полностью вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет с 24 января тратить средства, полученные по программе, на лекарства.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod