Нардепов зовут на закрытое заседание Рады из-за угрозы вторжения РФ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает народным депутатам провести встречу с министром обороны Алексеем Резниковым 25 января. Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк выступила за проведение внеочередного закрытого заседания, посвящённого угрозе вторжения РФ.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о сложившейся ситуации, поэтому если не будет возражений, мы можем это провести даже завтра утром… Мы могли бы провести это совещание у меня в таком режиме, где можно будет говорить о тех или иных вызовах и ситуации», — сказал Стефанчук.

Кроме того, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что главным вопросом на этой неделе в Верховной Раде должна стоять национальная безопасность и оборона и роль парламента. Она выступила за проведение внеочередного закрытого заседания по поводу угрозы вторжения РФ.

«Также поддерживаю немедленное проведение внеочередного закрытого заседания Верховной Рады Украины с участием всего сектора безопасности и обороны по поводу угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации. Нам необходимо скоординировать деятельность парламента, правительства, Президента для чёткого реагирования на развитие событий», — сказала она.

СМИ сообщают, что эксперты на Западе рассматривают несколько возможных вариантов российской агрессии против Украины. В частности, в обнародованных документах американской разведки говорится, что Россия может организовать вторжение с участием сотни батальонных тактических групп или 175 тыс. военнослужащих. Около 50 таких групп уже развёрнуты вблизи Украины на севере и востоке, а также в Крыму. Российские войска могут также продвинуться из Беларуси.

Как сообщала Одесса News, США и Канада рекомендуют своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.

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