Канада не советует своим гражданам ездить в Украину, РФ вывозит из Киева семьи дипломатов

Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за коронавируса и угрозы военных действий.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Канады.

«Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны», — говорится в сообщении.

Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку «наша способность предоставлять консульскую помощь здесь очень ограничена».

Отмечается, что рекомендации МИД не обязательны для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.

В то же время Правительство Канады направило в Украину небольшое подразделение сил Канадского полка специальных операций (CSOR) на фоне растущей напряженности в отношениях между военным альянсом НАТО и Россией, пишет издание Фокус со ссылкой на Global News.

Контингент будет разрабатывать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Сообщается также, что Россия начала сокращать своё посольство в Киеве. Ещё 5 января из Украины в Москву отправились на автобусе 18 человек – в основном, дети и жёны российских дипломатов, о чём 17 января проинформировала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, в ближайшие несколько дней выехало ещё около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил источник в спецслужбе.

Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2921 года Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19 и ужесточения угроз со стороны России.

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