В Офисе президента Украины отреагировали на эвакуацию семей дипломатов США из Киева

В Офисе президента Украины предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько угрозой вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Такое мнение советник главы ОП Михаил Подоляк высказал LIGA.net.

Подоляк отмечает, что если в США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства.



При этом он считает, что «не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнёров превращать в какие-либо «тревожные сигналы». Решение США не вносит серьёзных изменений в работу американских диппредставительств, «уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным», считает Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Кстати. 24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. Такую же возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

Вместе с тем, в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

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