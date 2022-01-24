«Моряки» сыграли в Турции с двумя зарубежными командами

В субботу, 22 января, «Черноморец» провёл первую из двух запланированных тренировочных игр с клубами Косово — с футболистами ФК «Приштина».

Как сообщается на сайте ФК»Черноморец», матч прошёл в Белеке (Турция).

Отмечается, что клуб из столицы Республики Косово в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Команда носила разные имена: «Косова», «Пролетер», «Единство» и, наконец, «Приштина». Долгое время косовский клуб выступал на региональном уровне (9 раз выигрывал турнир) и во втором дивизионе чемпионата Югославии (первенствовал в 1983 году). В 1983—1988 гг. ФК «Приштина» — участник высшей югославской лиги. Лучшим достижением стало 8 место в сезоне-1983/84.

С 1991 года после того, как автономная область Косово провозгласила о независимости от Сербии, «Приштина» выступает в высшем дивизионе своей республики. За это время добыто 11 чемпионских титулов (последний — в прошлом сезоне), 7 раз завоёвывался Кубок Косово, 10 — Суперкубок.

В текущем чемпионате своей страны «Приштина» занимает пятое место.

Матч с «Черноморцем» стал первым для косовского клуба в этом году.

«Моряки» выиграли со счётом 4:0.

А в воскресенье одесские футболисты в Турции сыграли ещё один товарищеский матч — с командой «Дрита» (Гнилане, Косово) — 1:1.

Как сообщала Одесса News, 26 января у «черноморцев» запланирован матч с футболистами команды «Шкупи» (Скопье, Северная Македония).

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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